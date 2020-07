Serie A, la classifica dopo il lockdown

Dopo il lockdown, la Serie A è riuscita a rientrare in campo a fine giugno. La squadra che ha avuto l’impatto più decisivo è stata l’Atalanta, che in 9 partite ha totalizzato la bellezza di 23 punti. Peggio di tutti la Spal: appena 1. Per quanto riguarda il Bologna, invece, sono 9 i punti ottenuti da dopo la ripresa del campionato. Considerando solo la classifica dal ritorno in campo, i rossoblu sarebbero al 13^ posto in classifica.

Dopo la sconfitta iniziale al Dall’Ara contro la Juventus, la squadra di Mihajlovic ha vinto in trasferta con Sampdoria e Inter, e pareggiato con Cagliari, Parma e Napoli. Il Bologna è però poi caduto contro Sassuolo e Milan.

La classifica della Serie A dopo il lockdown

*Atalanta 23 punti

Milan 20

*Inter 18

Juventus 17

Napoli 17

*Sassuolo 16

*Sampdoria 15

Roma 13

Fiorentina 12

*Hellas Verona 10

*Torino 10

*Cagliari 10

Bologna 9

Brescia 8

Genoa 8

Udinese 8

Lazio 7

*Parma 5

Lecce 4

SPAL 1

* Una partita in più

Fonte: “Tuttomercatoweb”