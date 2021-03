Serie A – La classifica del 2021: ecco la posizione del Bologna

La redazione di Sky Sport ha stilato la classifica di chi ha raccolto più punti nel 2021. Nessuna squadra è imbattuta, favorite Atalanta e Udinese perché hanno giocato una partita in più rispetto alle altre squadre. Ecco la posizione del Bologna.

All’ultimo posto di questa speciale graduatoria è presente il Crotone che in 14 partite ha raccolto solo 6 punti con due vittorie e dodici sconfitte. Il Bologna si trova al nono posto con 19 punti guadagnati in 14 partite, maturati grazie a 5 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte. Chi ha fatto meglio nel 2021 è l’Atalanta che con 10 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte ha fatto 33 punti in 15 partite, staccando così l’Inter di un punto. Infatti, il prossimo avversario del Bologna in campionato, ha totalizzato 32 punti nelle 14 partite del 2021.

Fonte: Sky Sport