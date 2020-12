Serie A – La classifica del 2020

Si è concluso, calcisticamente parlando, questo lunghissimo e particolare 2020. Un’annata calcistica davvero infinita che ha visto il campionato interrompersi a causa del lockdown e riprendere in estate per terminare a inizio agosto.

In totale le partite di Serie A nell’anno solare 2020 sono state 35 e il Bologna ha totalizzato 40 punti. La miglior squadra in quest’annata è stata il Milan che ha conquistato 79 punti e male, invece, il Torino che è all’ultimo posto di questa particolare classifica con 27 punti. In realtà, all’ultimo posto è presente la Spal con 8 punti, che ha disputato, però, solo 21 partite.