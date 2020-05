Serie A, in caso di stop niente Scudetto, sì alle retrocessioni

Niente Scudetto, ma le retrocessioni ci saranno.

In caso di mancata ripartenza della Serie A, e quindi della conclusione della stagione 2019/2020, la Figc procederà a comunicare le squadre qualificate alle coppe europee ma non assegnerà lo Scudetto come invece è successo in Francia sulla base della media punti. Il titolo rimarrà vacante. Discorso diverso sulle retrocessioni, l’idea è di farne comunque due e non allargare la Serie A a ventidue squadre. Quindi è presumibile la retrocessione delle ultime due squadre della classifica e la promozione delle prime due dalla Serie B.

m.m.