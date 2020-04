Serie A, in caso di mancata ripartenza niente Scudetto, dilemma retrocessioni

Il mondo del calcio non può fossilizzarsi solo sull’ipotesi della ripartenza, ad oggi certezze non ce ne sono ed è necessario preparare un piano b nel caso in cui non ci fosse modo di completare il campionato 2019/2020.

Per prima cosa, dal punto di vista sportivo, in caso di mancata ripresa non dovrebbe essere assegnato lo Scudetto e l’unica cosa da stabilire nelle parti alte della classifica saranno le squadre qualificate alle coppe europee. Potrebbe essere congelata la classifica solo per la comunicazione alla Uefa. Il grosso del problema sarà sulle retrocessioni e sulle promozioni. Una ipotesi sembra quella del congelamento delle retrocessioni, cioè imbastire una Serie A a 22 squadre accogliendo le due promozioni, un’altra idea è invece consentire due retrocessioni per mantenere l’attuale format a 20 squadre. Chiaramente, in questo caso, partirebbero i ricorsi delle retrocesse.

Dal punto di vista economico, una mancata ripartenza produrrebbe la perdita dell’ultima tranche di diritti televisivi, con le televisioni che avrebbero effettivamente la possibilità di non saldare l’ultima rata visto che non ci saranno partite da trasmettere. Una trattativa che potrebbe influire anche sui diritti del prossimo triennio. Sul fronte taglio degli stipendi ai calciatori, potrebbe esserci invece margine di manovra in più sulle mensilità relative al periodo in cui non si è giocato. In quel caso i calciatori potrebbero venire incontro ai club.