Serie A, il protocollo medico non convince il Governo

Ancora tanti i dubbi e i problemi non risolti. La Serie A sta cercando di capire quando e come ripartire, ma sono molteplici ancora le questioni in sospeso. La volontà c’è, ma prima devono essere garantite tutte le condizioni di sicurezza. In queste ore la Figc ha presentato al Governo il protocollo medico che dovrebbe esser adottato dalle prossime settimane. Come riporta “Sportmediaset”, però, pare che questo non abbia convinto appieno il Ministro dello Sport.

Vincenzo Spadafora preme infatti sulla questione dei ritiri: questi devono essere assolutamente blindati per almeno 15 giorni. Inoltre, si chiederà il coinvolgimento dei medici societari e di quelli della federazione medici sportivi. Questi ed altri sono i dubbi che cercherà di chiarire il Ministro dello Sport nella discussione di domani con Gravina, presidente della Lega Calcio. Il protocollo, probabilmente, dovrà esser aggiornato.