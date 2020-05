Serie A, il possibile calendario: ancora incertezze su Bfc-Juve

Il 28 maggio sarà il giorno decisivo per la ripartenza, si spera ovviamente nel responso positivo del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo, e la Serie A dunque vede una ripresa a metà giugno. Ma ancora non c’è chiarezza totale sul calendario che sarà messo in piedi tra recuperi e restanti giornate da giocare.

L’ipotesi più probabile oggi è riprendere prima con le partite cancellate a febbraio, quindi il 13 giugno spazio a Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, a seguire riprenderebbe la normale sequenza di calendario. Bologna-Juve dunque? In un primo momento si era pensato al 20 giugno, cioè dal weekend successivo, ma l’ultima idea è quella di cominciare subito con turni infrasettimanali tra il 16 e il 18 giugno e poi giocare con frequenza di 72 ore.