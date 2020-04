Serie A, il percorso è segnato: in campo fino ad agosto

Il Ministro dello Sport ha tracciato la via: il 4 maggio le squadre potranno riprendere ad allenarsi – anche se ancora individualmente – ed entro l’ultima settimana del mese ripartirà anche il campionato. Giocando sia infrasettimana che nel weekend, la Serie A si concluderà ad inizio agosto. Ormai il percorso è segnato: la Figc ha già stilato una sorta di calendario, anche se mancano ancora date definitive.

Come riporta “La Repubblica”, la Serie A si giocherà in piena estate, ma a porte chiuse: salvo modifiche dell’ultim’ora, infatti, tutte le gare di campionato saranno svolte senza pubblico. La sicurezza viene prima dello spettacolo. Da capire poi quando verranno inserite le coppe – europee e nazionali: se dovessero esser aggiunte al termine del campionato in agosto, la stagione 2021/21 non inizierà prima di metà settembre.

Fonte: “Tuttomercatoweb”