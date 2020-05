Serie A, il Bologna riparte con la Juve: ancora non c’è una data ufficiale

La Serie A riparte, questo è ufficiale. Ancora non sono certissime però le date. Domani verrà reso noto il calendario della ripresa, da metà giugno fino ad inizio agosto. Ciò che già si sa, però, è che attorno al 20 giugno – probabilmente il 19 – il campionato riprenderà con i recuperi della 25^ giornata: il Bologna non è compreso. Ecco quindi che la squadra di Mihajlovic scenderà in campo qualche giorno più tardi.

Intorno al 24 giugno – sebbene ancora non siano ufficiali date e orari – il Bologna ospiterà la Juventus per la 27^ giornata di Serie A. Quella sarà di sicuro la prima partita ufficiale del Bologna dopo addirittura 4 mesi di stop. Discorso diverso invece per i bianconeri, che anticiperanno quasi tutti con la Coppa Italia. La Lega ha infatti dato l’ok sulle date della Coppa: le semifinali di ritorno si giocheranno tra il 12 ed il 13 giugno. La Juventus affronterà il Milan, e poi eventualmente il 17 in finale la vincente tra Napoli ed Inter. Ciò significa che, se dovesse passare il turno, la squadra di Sarri arriverà al Dall’Ara con già due gare disputate in più rispetto ai padroni di casa. Più stanchi sì, ma forse un po’ più rodati.