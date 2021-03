Serie A – I giocatori che hanno saltato più partite per infortunio: 3 rossoblù

La redazione di Sky Sport ha creato una lista dei calciatori che in questa Serie A hanno saltato più partite per infortunio. In questa speciale classifica sono presenti tre rossoblù.

Il meno assente è stato Ibrahimovic che ha disputato 14 partite su 27, ma è comunque riuscito a essere decisivo con 14 gol. Il calciatore del Bologna che è ha saltato meno partite è stato Medel (14) e solo 10 presenze su 27 giornate. Segue Faragò con 16 partite non giocate per infortunio e 8 gettoni in campionato (con il Cagliari). Infine il rossoblù che è stato costretto a rinunciare a più partite è stato Santander (22) e solo 4 le presenze. In generale, Zaniolo è il calciatore più sfortunato della nostra Serie A con zero partite giocate perché è infortunato da prima che iniziasse la stagione.

Fonte: Sky Sport