Serie A – I club tornano a dividersi sulla ripresa

Unità solo per un paio di giorni, poi di nuovo spaccatura in seno alla Lega Serie A.

Persiste una minoranza di club che chiede a gran voce di non riprendere il campionato nonostante la nota di qualche giorno fa in cui la Lega aveva richiesto compatta la ripresa del campionato. Ieri si è consumato un nuovo strappo tra le società della massima serie, quelle pronti a ripartire, a fronte di un protocollo di sicurezza, si starebbero muovendo per trovare laboratori privati disposti a fare tamponi (quindi a non intasare quelli pubblici per non rallentare le procedure per i normali cittadini) mentre i contrari hanno di nuovo fatto sentire la propria voce. Cellino ha esplicitamente detto che il campionato sarebbe falsato e che riprendere il 4 maggio è una follia, Ferrero invece non vuole mandare per un altro mese in ritiro i giocatori senza famiglia dopo quasi due mesi passati in quarantena. La decisione sulla ripresa o meno del calcio sarà dunque quasi certamente politica, gli scienziati del comitato scientifico sembrano indirizzati verso il no al ritorno in campo ma alla fine l’ultima parola spetterà al Governo.