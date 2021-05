Serie A – Ecco l’orario di Bologna-Juventus

Gli orari dell'utlima giornata

Le tre squadre in lotta per un posto in Champions League, ovvero Juve, Milan e Napoli, giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.45. I rossoneri saranno a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli in casa contro il Verona mentre i bianconeri al Dall'Ara con il Bologna. La sfida tra Pirlo e Mihajlovic, dunque, andrà in scena su Dazn domenica 23 maggio alle 20.45.