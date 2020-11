Serie A: ecco la favorita per lo scudetto

Si è conclusa ieri l’ottava giornata del campionato di Serie A con il posticipo Napoli-Milan, che ha visto Ibra e compagni imporsi sui partenopei per 3-1.

Al momento la classifica di Serie A vede il Milan primo a 20 punti, seguito dal sorprendente Sassuolo a quota 18. Poi nel raggio di pochissimi punti ecco Roma, Juventus, Inter, Napoli e Atalanta.

Grazie all’aiuto dei nostri colleghi di Bookmakerbonus.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti di scommesse per capire qual è secondo i principali bookmakers la favorita per la vittoria dello scudetto.

L’inizio di campionato incerto delle due favorite ovvero Juventus e Inter ha fatto sì che le quote dei principali bookmakers cambiassero notevolmente, e ora c’è molto più equilibrio. Un equilibrio rispecchiato appieno dall’attuale classifica, che vede tante big in pochi punti e bianconeri e Inter a rincorrere sul Milan.

JUVENTUS FAVORITA- La favorita per lo scudetto secondo i siti di scommesse rimane la Juventus, che è quotata 2.80. In seconda posizione troviamo l’Inter poco distante a quota 4.00. Pare quindi che secondo i bookmakers sarà una lotta tra queste due squadre, nel senso che continuano a dar loro fiducia e a vederle favorite nonostante l’inizio non molto convincente.

MILAN TERZA INCOMODA? – Il Milan è al momento primo in classifica e sta facendo veramente sognare i suoi tifosi. Da vedere ora come andranno le prossime gare senza Ibrahimovic, che ha avuto un infortunio muscolare nei minuti finali di Napoli-Milan. Il Milan vincente scudetto è quotato a 5.50, quota scesa di molto nelle ultime due settimane visti gli ottimi risultati dei rossoneri. Poco distante troviamo il Napoli di Gattuso a quota 8.00, Napoli che dovrà decisamente cambiare rotta per poter sognare il tricolore.

ATALANTA E ROMA – A quota 10.00 troviamo poi l’Atalanta di Gasperini, con la Dea che si è fatta bloccare ul 0-0 dallo Spezia nell’ultimo turno di Serie A. Secondo i bookmakers tuttavia una vittoria dello scudetto è difficile per l’Atalanta, ma non impossibile. Certamente bisognerà recuperare il miglior Ilicic e risalire la classifica.

Da vedere poi se i bergamaschi riusciranno a ripetere la straordinaria cavalcata dello scorso anno, con un girone di ritorno condito da tantissimi punti e gol.

Molto più difficile sicuramente per la Roma di Fonseca, che nonostante le ultime ottime prestazioni che hanno portato entusiasmo nella capitale, è quotata ben 13 volte la posta. Ancora più ardua la strada scudetto per i cugini biancocelesti, con la Lazio di Ciro Immobile a quota 31.00.

Al di là delle quote e delle chanches di ciascuna squadra, è da notare come questo sia probabilmente il campionato più equilibrato e combattuto degli ultimi anni. Che dire, non ci resta che aspettare i verdetti del campo.