Serie A: ecco la data di presentazione del calendario

E’ uno dei momenti più attesi della stagione, cioè la presentazione ufficiale del calendario di Serie A. La Lega ha finalmente svelato la data di composizione del calendario 2020/2021.

‘Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00 – si legge nella nota – Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A’.