Serie A, ecco la data della ripresa: 3 le opzioni

La Serie A freme. L’ultimo decreto di Conte ha prolungato la quarantena fino al 3 maggio compreso, ma dal lunedì successivo sembra probabile poter tornare ad allenarsi. Riprendere i lavori il 4 maggio significa che nel giro di un mese anche il campionato potrà riprendere. Domani ci sarà l’incontro tra le leghe e gli enti internazionali per cercare di stilare una prima bozza del calendario.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, sembrano poter essere 3 le opzioni per la data di ripresa della nostra Serie A: 27 maggio, 31 maggio o 3 giugno. Le 12 giornate – più i recuperi – dovranno quindi esser spalmati in un mese e mezzo, considerando anche che dovranno esser aggiunte le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia. A luglio inoltrato, infine, sarà la volta delle coppe europee.

Fonte: “Tuttomercatoweb”