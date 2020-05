Serie A, ecco i piani B e C

Nella serata di ieri il Ministro dello Sport Spadafora ha chiarito come la Serie A riprenderà il 20 giugno, ma anche il fatto che le istituzioni calcistiche ed il Governo non si faranno trovare impreparati in caso di un altro stop. Se infatti un altro giocatore dovesse risultare positivo, ecco che subentrerebbero il piano B ed eventualmente il piano C: il primo consiste in playoff e playout per cercare di concludere comunque la stagione, il secondo invece prevede la “cristallizzazione” della classifica.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, le modalità e i format con cui questi protocolli verranno introdotti saranno discussi e stabiliti durante il Consiglio Federale, in programma l’8 giugno. Nei prossimi giorni, Figc, Lega Serie A e Governo decideranno le regole delle due strade d’emergenza per il calcio italiano.

Fonte: “Tuttomercatoweb”