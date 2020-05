Serie A, ecco i nuovi orari delle partite

Se la Serie A riprenderà, lo farà a partire dalla seconda metà di giugno e non si fermerà fino ad inizio agosto. Terminare i campionati nazionali è troppo importante, sia per le federazioni che per l’Uefa. Le condizioni sono eccezionali, e quindi verranno varati protocolli ad hoc, sia da un punto di vista medico che sportivo. Per quanto riguarda quest’ultimo, una delle novità è la modalità con cui si svolgeranno le partite. Oltre ovviamente all’assenza di pubblico e alla possibilità di effettuare fino ad un massimo di 5 sostituzioni, un altro cambiamento sarà quello degli orari di gioco.

Come riporta infatti il “Corriere dello Sport”, sarà impossibile giocare alle 15 in piena estate. Il caldo di giugno e luglio costringerà la Serie A a scendere in campo ad orari più “accessibili”. I match saranno dunque fissati alle ore 16.30, alle 18.45 e alle 21, così da incastrare non solo le esigenze delle squadre ma anche quelle delle tv.