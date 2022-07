Serie A e Tv, l’Agcom: “Dazn migliorerà il servizio clienti”

Sarà ancora Dazn a trasmettere integralmente il campionato di Serie A con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Dopo le polemiche dell'anno scorso su streaming e servizio clienti, l'AgCom sta vigilando sulla situazione il presidente Giacomo Lasorella ha fatto il punto della situazione:

"Dazn seguirà le regole - le sue parole a Repubblica - L'anno scorso non c'era il call center, quest'anno sì con persone in carne ed ossa che risponderanno in maniera operativa. Per quanto riguarda i server, ce ne saranno 54 in tutta Italia. Aumento prezzi? Non dipende da AgCom".