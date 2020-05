Serie A, due settimane di isolamento dopo l’inizio degli allenamenti collettivi

Il Governo ha ufficializzato la possibilità di ricominciare gli allenamenti collettivi da lunedì 18 maggio. In ogni caso, il comitato tecnico scientifico ha fatto alcune precisazioni.

Come riportato dall'”Ansa”, infatti, dopo la ripresa delle sedute di squadra, tutte le società dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni, indipendentemente dall’evoluzione del virus. A partire da lunedì prossimo, dunque, tutti i club dovranno restare in isolamento per due settimane, e solo in seguito a questo periodo si potranno fare valutazioni più accurate circa le eventuali modalità di svolgimento del campionato.

Fonte: “Tuttomercatoweb”