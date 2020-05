Serie A, dubbio sull’eventuale prima giornata

In attesa del Consiglio di giovedì, le squadre si preparano ad un’eventuale ripresa. Fra pochi giorni sapremo se la Serie A potrà ricominciare a breve. Se l’esito dovesse essere positivo, il via sarà programmato per il 13 o il 20 giugno. In ogni caso, sono ancora diverse le incertezze e i punti bui su cui lavorare e prendere decisioni. Uno di questi riguarda le partite con cui ricominciare.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’idea di ripartire con le partite da recuperare. Ricominciare con i recuperi della 25^ giornata (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma) sarebbe un vantaggio dal punto di vista logistico. Se infatti dovesse esserci un altro contagiato, avere tutte le squadre con lo stesso numero di gare disputate renderebbe più semplice un’eventuale “cristallizzazione” della classifica, ma anche l’introduzione stessa di playoff e playout.

Fonte: “Tuttomercatoweb”