Serie A, domani la riunione di Lega: ecco il tema principale

Quest’emergenza sanitaria sta creando molteplici problemi non solo da un punto di vista logistico-organizzativo, ma anche ovviamente economico. La Lega Calcio e i club di Serie A rischiano di perdere infatti fior di milioni. Proprio per questo, verrà chiesta una mano agli stessi giocatori, e non “solo” stavolta per una raccolta fondi. Anzi. E’ prevista per domani una riunione di Lega in cui l’argomento principale sarà il possibile abbassamento degli stipendi dei ragazzi.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, la Lega sembra intenzionata a quantificare questo taglio in una cifra compresa tra il 20 ed il 30% dei rispettivi ingaggi. Così facendo, i giocatori daranno una mano alle società e alla Lega ad attutire l’urto provocato dal Coronavirus. Una volta presentata una proposta ufficiale, la palla passerà poi all’Associazione Italiana Calciatori, che si siederà a tavfolino solo dopo aver in mano dei dati certi. Per fortuna, sembra ci possa essere piena disponibilità.