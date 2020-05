Serie A, domani il Consiglio Federale: tornano di moda playoff e playout

Il calcio italiano naviga ancora in un mare di incertezze. Nelle ultime ore, la Figc è stata costretta a sospendere tutti i campionati nazionali fino al 14 giugno compreso, visto quanto dichiarato sul nuovo decreto. In giornata è invece attesa la risposta del comitato tecnico-scientifico per quanto riguarda il protocollo medico – non solo di allenamenti ma anche delle partite – inviato ieri dalla Lega Serie A.

Se non sarà oggi, se ne saprà di più certamente domani: alle 12 è infatti in programma il Consiglio Federale. In questa sede, la Figc decreterà ufficialmente conclusa la Serie D e tutti i campionati dilettantistici, mentre ci vorrà ancora un po’ per la Serie B e la C, per le quali Gravina vuole provarle tutte. Infine, il presidente è tornato alla carica con il tema playoff e playout: ancora non sono chiare le dinamiche, ma vista la mancanza di tempo forse il nuovo format sarebbe l’unica via percorribile.

Fonte: “Tuttomercatoweb”