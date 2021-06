Serie A col pubblico: il Bologna è a favore degli abbonamenti

Club divisi sulla riapertura al pubblico: i rossoblù sono favorevoli alla campagna abbonamenti

L'Europeo alle porte sarà decisivo anche in chiave campionato, soprattutto per quanto riguarda il fattore pubblico, tra gli argomenti più discussi dalla Lega Serie A.

La speranza è quella di un ritorno degli spettatori anche in campionato, con l'asticella immaginata all'altezza del 40 per cento per l'inizio della nuova stagione, a fine agosto. Molti club rimangono alla finestra, con una divisione sul da farsi, soprattutto per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Il Bologna sarebbe favorevole, così come Empoli e Genoa, mentre Roma, Juve e Sassuolo hanno già fatto intendere di non voler procedere. Le altre squadre invece attendono di capire le linee guida dettate dal Governo su tempi e modi di riaperture.