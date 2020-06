Serie A, classifiche a confronto

E’ finalmente ricominciata la Serie A. Dopo i recuperi della 25^ giornata disputatisi tra sabato e domenica, oggi riprende la “regolare” turnazione. Grande attesa per il big match di questa sera al Dall’Ara tra Bologna e Juventus, valido per la 27^ giornata di campionato.

Dando un occhio alla classifica, si evince come la Lazio abbia fatto un passo avanti incredibile rispetto alla scorso, quando a questo punto aveva addirittura 18 punti in meno: con 62 punti, i biancocelesti sono oggi ad una sola lunghezza dalla Juventus – indietro di 9 punti rispetto alla 27^ giornata della stagione 2018/19. Subito dopo la Lazio c’è poi il Bologna, che conta oggi 16 punti in più rispetto alla passata stagione: inutile dire che la differenza la fa Sinisa Mihajlovic. Molto male invece il Napoli (-17).

Serie A 2018/19 dopo 26 giornate, classifiche a confronto

Juventus 63 punti (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 26 giornate)

Lazio 62 (+18)

Inter 57 (+10)

Atalanta 51 (+10)

Roma 45 (+1)

Napoli 39 (-17)

Hellas Verona 38 (in Serie B)

Parma 36 (+6)

Milan 36 (-12)

Bologna 34 (+16)

Cagliari 32 (+5)

Sassuolo 32 (+1)

Fiorentina 30 (-6)

Udinese 28 (+3)

Torino 28 (-13)

Sampdoria 26 (-13)

Genoa 25 (-5)

Lecce 25 (in Serie B)

SPAL 18 (-5)

Brescia 16 (in Serie B)

Fonte: “Tuttomercatoweb”