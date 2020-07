Serie A, classifiche a confronto con la stagione 2018/19: la situazione del Bologna

Mancano appena due giornate alla fine di questa Serie A unica, ed è già possibile dare alcuni verdetti. Inoltre, è scontato fare i confronti con la stagione passata. La squadra che ha fatto meglio è la Lazio, che ha totalizzato 17 punti in più rispetto al 2018/19. Molto bene anche Atalanta e Inter – entrambe a +10; “malino” invece la Juventus (che ieri sera si è laureata Campione d’Italia per la 9^ vota consecutiva), che fin qui ha ottenuto 6 punti in meno.

Per quanto riguarda il Bologna di Mihajlovic, invece, sono 6 i punti in più fatti rispetto alla 36^ giornata della scorsa stagione. I rossoblu l’anno scorso hanno chiuso a 40 punti tondi, mentre ora ne hanno già 46 – con ancora due partite da giocare. Il Bologna potrebbe addirittura toccare quota 52 punti, superando il record di Pioli e aggiuntando quello di Guidolin nella stagione 2001/02.

La classifica di Serie A a confronto con la stagione 2018/19

Juventus 83 (-6 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 36 giornate)

Inter 76 (+10)

Atalanta 75 (+10)

Lazio 75 (+17)

Roma 64 (+2)

Milan 60 (-2)

Napoli 59 (-17)

Sassuolo 48 (+6)

Verona 46 (in Serie B)

Bologna 46 (+6)

Parma 46 (+8)

Fiorentina 43 (+3)

Udinese 42 (+5)

Cagliari 42 (+2)

Sampdoria 41 (-8)

Torino 39 (-21)

Genoa 36 (=)

Lecce 32 (in Serie B)

Brescia 24 (in Serie B)

SPAL 20 (-22)

