Serie A – Classifica girone di ritorno: il Bologna al passo con l’Europa

Che Sinisa Mihajlovic facesse la differenza si sapeva già. Il suo ritorno ha fatto risalire e non di poco i giri di motore del Bologna. Nonostante la sconfitta di mercoledì sera che ha notevolmente ridimensionato le ambizioni dei rossoblu in materia di Europa, infatti con il serbo i rossoblu sono una squadra che può lottare tranquillamente per quegli obiettivi.

Basta infatti dare un’occhiata alla classifica del girone di ritorno per notare l’impatto del serbo sulla squadra. Escludendo infatti la prima metà, periodo in cui l’allenatore si è dovuto sottoporre alle cure mediche, non potendo allenare regolarmente i suoi ragazzi, i rossoblu sarebbero ottavi ad un solo punto dall’Europa.

Ecco la classifica del girone di ritorno di Serie A.

1) Atalanta 31

2) Juventus 27

2) Napoli 27

4) Lazio 25

5) Milan 24

5) Sassuolo 24

7) Inter 19

8) Bologna 18

9) Hellas 17

10) Roma 16

11) Fiorentina 14

12) Sampdoria 13

12) Genoa 13

12) Lecce 13

15) Parma 11

15) Cagliari 11

15) Udinese 11

18) Brescia 7

18) SPAL 7

18) Torino 7

Fonte: Tuttomercatoweb.