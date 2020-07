Serie A, classifica del girone di ritorno: Bologna in Europa League

Il Bologna sta facendo una grande stagione, sopratutto da quando Mihajlovic a dicembre è tornato in pianta stabile in panchina. A tratti, sembra che questa squadra sia più forte anche della pandemia. Alla ripresa, infatti, dopo la sconfitta con la Juventus, il club rossoblu ha rimediato un pareggio contro il Cagliari e due vittorie contro Sampdoria e Inter – entrambe in trasferta.

Volendo guardare la classifica del solo girone di ritorno di Serie A, il Bologna sarebbe addirittura al 7^ posto – due posizioni avanti rispetto all’attuale 9^ – e quindi in Europa League. Atalanta prima in classifica davanti alla Juve, poi Lazio, Napoli, Milan e Sassuolo. Quindi proprio il Bologna, che nelle ultime 11 partite ha conquistato la bellezza di 18 punti. A pari merito degli emiliani ci sarebbe l’Inter, che però ha appena perso lo scontro diretto proprio con la formazione di Mihajlovic. In questa speciale classifica, il Bologna sarebbe davanti anche ad Hellas Verona e Roma.

La classifica del girone di ritorno di Serie A

1. Atalanta 28

2. Juventus 27

3. Lazio 25

4. Napoli 24

5. Milan 21

6. Sassuolo 21

7. Bologna 18

8. Inter 18

9. Hellas Verona 16

10. Roma 13

11. Fiorentina 13

12. Sampdoria 13

13. Genoa 13

14. Parma 11

15. Cagliari 10

16. Lecce 10

17. Udinese 8

18. Brescia 7

19. SPAL 7

20. Torino 4

Fonte: “Tuttomercatoweb”