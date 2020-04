Serie A, chi giocherà per primo alla ripresa: due ipotesi

C’è ancora grande confusione e incertezza, ma la Serie A sta cercando di capire come riorganizzarsi. Se è vero che il 4 maggio si potrà riprendere gli allenamenti individuali nei centri sportivi, allora la Lega inizierà a buttare giù una sorta di calendario nazionale – a cui poi ovviamente dovranno aggiungersi le coppe europee tra metà luglio e inizio agosto.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, al momento sembrano due le ipotesi circa le prime partite che verranno disputate alla ripresa. La prima prevede di far concludere innanzitutto la Coppa Italia, rimasta indietro delle due semifinali di ritorno: in questo caso, quindi, scenderebbero in campo tra il 27 ed il 28 maggio Napoli-Inter e Juventus-Milan. La seconda opzione, invece, dà la precedenza ai recuperi del campionato di Serie A. Secondo questa ipotesi, le prime partite a disputarsi saranno quelle saltate all’inizio della pandemia: si ripartirebbe dunque il 30 e 31 maggio con Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma. Niente Bologna quindi per iniziare.