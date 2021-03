Serie A – Bologna cooperativa del gol: è al primo posto per marcatori diversi

Con le reti di Soumaoro e Schouten(le prime in rossoblù) al Crotone, il Bologna ha mandato in gol ben 16 calciatori diversi, collocandosi al primo posto, insieme all’Atalanta, della speciale classifica stilata da Sky Sport sulle squadre in gol con più marcatori.

Una vera e propria cooperativa del gol rossoblù, che punta sulla collettività degli interpreti sia in termini di gioco che soprattutto realizzativi. La punta tanto richiesta da Sinisa Mihajlovic non è arrivata sul mercato, ma il tecnico serbo si può consolare con il nono attacco complessivo del campionato(con 39 gol realizzati) e 16 giocatori diversi di ogni reparto andati in rete. Il Bologna ha infatti segnato con Soriano, Skov Olsen, Palacio, Svanberg, Orsolini, De Silvestri, Vignato, Barrow, Tomiyasu, Sansone, Dominguez, Poli, Paz, Mbaye e, gli ultimi in ordine di tempo, Schouten e Soumaoro.