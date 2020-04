Serie A, bocciato il primo protocollo della Figc: ne servirà uno nuovo

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato la possibilità per le squadre di riprendere gli allenamenti individuali da lunedì 4 maggio: dal 18 maggio, poi, via alle sedute di gruppo. Prudenza e cautela saranno però i fattori fondamentali. Il primo protocollo della Figc è infatti stato bocciato dal Governo perché ritenuto non sufficiente: ora ne servirà uno nuovo a breve.

Come riporta “La Repubblica”, la Federazione Italiana di Medici Sportivi presenterà oggi un documento al Ministro dello Sport Spadafora con le proprie raccomandazioni: fondamentale sarà effettuare test per l’idoneità sportiva e tamponi con grande frequenza, soprattutto a partire dal 18 maggio. Molto importante sarà curare quotidianamente la condizione fisica e la salute dei giocatori.

Fonte: “Tuttomercatoweb”