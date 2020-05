Serie A – Assemblea in corso per decidere il nuovo calendario

Si sta tenendo in questo momento l’Assemblea tra i club di Serie A per decidere il calendario della ripresa. I ragionamenti al momento ruotano attorno due ipotesi che differiscono per la gestione dei recuperi della 25′ giornata. Il calcio in Italia sembra orientato a ripartire con la Coppa Italia, con le semifinali di ritorno che si giocheranno il 13-14 di giugno, con la finale il 17.

Le due ipotesi invece per la ripartenza del campionato prevedono la ripresa con subito i quattro recuperi. Una scelta che permetterebbe di avere nuovamente una situazione di classifica con tutte le squadre a pari partite giocate. In questo caso la ripartenza per tutte le squadre di A avverrebbe il 23-24 giugno, con i rossoblu in campo contro la Juventus. In alternativa le due giornate potrebbero invertirsi, così da dare maggior appeal al campionato con le prime partite dopo lo stop di 4 mesi. Nelle prossime ore si scoprirà la decisione della Lega Calcio.