Serie A – Assegnati i diritti: vince Dazn

Ecco come saranno divise le partite

La Lega Serie A ha assegnato i diritti TV per il prossimo triennio (dal 2021 al 2024) a DAZN – riporta l’ANSA. A favore della piattaforma streaming online hanno votato in totale 16 club, mentre contrari sono rimasti 4 (Sampdoria, Genoa, Crotone e Sassuolo). Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Dazn, quindi, ha 10 partite di Serie A a giornata, 10 in esclusiva e 3 in co-abitazione con Sky, ma come aggiunge Goal.com, Sky sembra intenzionata a presentare ricorso contro la decisione della Lega Serie A.