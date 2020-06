Serie A – Allarme infortuni, aumento del 25% giocando ogni tre giorni

Secondo uno studio della UEFA, giocando ogni tre giorni, il rischio di infortuni è concreto ed è uno dei principali problemi che dovranno fronteggiare. Secondo lo studio, giocando ogni tre giorni l’aumento degli infortuni previsto è di circa il 25%.

In questo senso la Bundesliga sta mandando segnali critici con le squadre che stanno perdendo diversi giocatori. C’è grande paura quindi tra le squadre di Serie A che stanno lavorando in preparazione per evitare problemi una volta ripartito il campionato. I primi casi di Ibrahimovic, Higuain e Milinkovic-Savic potrebbero essere solo l’inizio di una lunga lista.

Fonte: La Stampa.