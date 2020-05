Serie A a rischio, si può ripartire tra il 13 e il 27 giugno

Si continua a lavorare in seno alla Lega Calcio per far ripartire il campionato di Serie A. Al momento si stanno studiando due ipotesi per il calendario della ripresa. La prima prevede il via con le prime sfide il 13-14 di giugno, con partite che verrebbero giocate ogni tre giorni con due interruzioni per portare a compimento la Coppa Italia. Le pause per la Coppa Italia sarebbero il primo di luglio, data del ritorno delle semifinali, mentre il 22 sempre di luglio si giocherebbe la finale della competizione. In questo modo la Serie A giocherebbe la sua ultima giornata il 2 agosto.

Il Corriere dello Sport spiega anche che l’alternativa studiata al momento prevederebbe una partenza il 20-21 giugno o addirittura il 27. In questo caso non verrebbe giocata la Coppa Italia, ma solo il campionato no stop. La conclusione anche in questo caso sarebbe prevista per il 2 agosto, mantenendo quindi il termini ultimo pronosticato dalla Lega.