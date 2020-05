Serie A, 4 ipotesi di calendario

Nella serata di oggi dovrebbe arrivare la decisione definitiva del Governo: Spadafora incontrerà infatti a Roma la Figc e la Lega Serie A, e dovrebbe dare l’ok per la ripresa del campionato. Se così dovesse essere, al momento sembrano essere 4 le ipotesi di calendario.

La prima – fortemente voluta dalla Lega – sarebbe quella di ricominciare il 13 giugno con i recuperi della 25^ giornata: in questo caso si comincerebbe con Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, così da riportare in pari tutte le squadre. La seconda sarebbe quella di riprendere con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, vale a dire Napoli-Inter e Juventus-Milan. La terza e più difficile ipotesi, invece, prevederebbe di dare la precedenza alle gare della 27^ giornata (Bologna-Juventus, Hellas-Napoli, SPAL-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Lecce-Milan, Roma-Sampdoria e Inter-Sassuolo), andando poi a calendarizzare in seguito i recuperi. L’ultima idea di Spadafora, infine, sarebbe quella di far slittare il via al 20 giugno, anticipando però al 16 i recuperi.