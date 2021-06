Serie A 2021/22 – Possibile rivoluzione con partite a tutti gli orari

La possibile programmazione delle partite della Serie A 2021/22

Lega e Dazn studiano i nuovi orari: nessuna gara in contemporanea. Lunedì prossimo l'Assemblea andrà al voto e ci vorranno 14 voti favorevoli per far passare la proposta.

Se dovesse andare in porto la grande svolta progettata dalla Lega di Serie A, tutte le 20 squadre di Serie A avrebbero il privilegio di andare in diretta senza la concorrenza di un altro match. Il nuovo modo di trasmettere le partite garantirebbe dunque alle medio-piccole di trovare audience senza dover vivere all'ombra delle big. L'ipotesi immaginata dalla Lega prevede quattro partite al sabato: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Stesso programma per la domenica con l'aggiunta del match delle 12.30 e infine il lunedì alle 20.45. Dieci slot per dieci gare che permetterebbe a tutte le squadre impegnate in Champions di scendere in campo il sabato.