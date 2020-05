Serie A, 12 giugno la data auspicata per la ripresa

Si stanno intensificando nelle ultime ore i contatti tra Serie A e FederCalcio. Visto il via libera del 4 maggio agli allenamenti individuale e quello previsto per il 18 riguardo gli allenamenti collettivi, ora il campionato studia la data della ripresa. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del 12 giugno. Giorno in cui potrebbe tornare la Serie A, che ripartirebbe dalla ventisettesima giornata, con un succulento Bologna-Juventus, ad attendere i rossoblu.

In seno alla Serie A c’è però la speranza di anticipare i tempi. Il virus non è ancora stato sconfitto, quindi non c’è alcuna fretta nell’approvazione di questa proposta. Ma il sogno c’è, ovvero anticipare la ripartenza giocando le 4 gare da recuperare (Inter-Sampdoria; Atalanta-Sassuolo; Hellas Verona-Cagliari; Torino-Parma). Per ora la soluzione è solo paventata e tutt’altro che certa, ma la Serie A continua a progettare la sua ripresa.

Fonte: Tuttomercatoweb.