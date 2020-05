Senza tifosi addio al fattore campo, lo dice uno studio

Uno studio dell’Università di Reading e della Otto Beisheim school of management di Dusseldorf ha preso in analisi le gare disputate a porte chiuse in Bundesliga e ne ha ricavato dei dati molto importanti.

Ciò che emerge sono infatti i clamorosi risultati ottenuti dalle squadre in trasferta. I successi esterni passano dal 26 al 34%. Una bella dose di equilibrio in più, capace di rendere ancora più equilibrato un campionato già spettacolare.

Chissà se in Italia, al ritorno in campo, questi dati saranno confermati o smentiti.

Fonte: TMW