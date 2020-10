Sensazioni positive per De Silvestri

E’ atteso per oggi il responso sulle condizioni di Lorenzo De Silvestri. Filtra ottimismo, come riportano Stadio e Carlino, per il terzino destro rossoblù che è stato sostituito nel match contro il Sassuolo. Sembra che abbia subito solo una forte contusione. Un altro infortunio a lungo termine per il Bologna sarebbe un grosso guaio perchè i rossoblù devono già rinunciare a Poli, Medel, Dijks e Skov Olsen. Inoltre la sua assenza si è fatta notare, e non poco, contro il Sassuolo. La sua uscita dal campo ha permesso ai neroverdi di ribaltare il risultato in meno di un quarto d’ora.

La speranza è che possa tornare disponibile al più presto, già sabato a Roma contro la Lazio, perchè la retroguardia rossoblù ha bisogno della sua esperienza e Mihajlovic fa grande affidamento su di lui.