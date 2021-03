Semplici: “Vittoria dei ragazzi, stanno ritrovando le loro qualità. Bologna? Non abbiamo rischiato nulla”

Seconda vittoria di fila per il Cagliari di Lenoardo Semplici, che sembra aver dato una scossa alla squadra e all’ambiente sardo. Dopo la vittoria di Crotone, gli isolani trovano continuità e battono anche il Bologna per 1 a 0. Grande soddisfazione per il tecnico ex Spal in conferenza stampa, che compie un ulteriore passo in avanti verso la salvezza:

“Mi ero raccomandato di non partire come contro il Crotone – ha affermato – il merito di questa vittoria è dei ragazzi che stanno ritrovando le loro qualità. Era importante dare continuità di prestazione e risultato, e questo successo deve essere la base per la salvezza. Non abbiamo rischiato nulla, anzi, siamo anche andati vicini al raddoppio con un salvataggio sulla linea di porta”.