Semplici: “Lo zero a zero sarebbe stato come una vittoria”

Spal sconfitta allo scadere dal Bologna, ma in generale i ferraresi non sono stati autori di una grande prestazione offensiva. Molta sofferenza dietro, poche occasioni davanti. L’analisi di Semplici:

“Il Bologna ha meritato di vincere, ha avuto numerose occasioni ma anche noi abbiamo creato qualcosa – ha affermato – Alcune cose sono state fatte bene, altre meno. Per noi lo zero a zero, visto che siamo in una fase di costruzione della squadra, sarebbe stato come una vittoria. Oggi siamo questi, ma cresceremo e raggiungeremo il nostro obiettivo. Credo che stasera sia mancata un po’ di determinazione, tuttavia la voglia della squadra si è vista”.