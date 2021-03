Semplici: “Buona partenza, ma ora testa al Bologna”

Il Cagliari, prossimo avversario del Bologna, ieri ha battuto il Crotone per 0-2. Sulla panchina dei sardi c’era Leonardo Semplici che è stato chiamato per sostituire Di Francesco e al termine della partita si è espresso così in vista del prossimo turno:

“Giusta partenza per arrivare al nostro obiettivo, ci tenevo a partire col piede giusto ma non abbiamo fatto ancora niente. Già mercoledì ci aspetta una partita difficilissima, in casa contro il Bologna. I ragazzi mi hanno dato grande disponibilità, questa vittoria ci deve dare uno slancio ancora più forte per affrontare un mini torneo di quattordici partite con la mentalità necessaria per arrivare alla salvezza. Godiamoci per ora questo piccolo passo avanti, poi ci concentreremo sul prossimo impegno”.