Semplici: “Abbiamo fatto una buona partita, loro in gol…”

Rammaricato Leonardo Semplici a fine gara. La sua Spal era andata in vantaggio nel primo tempo ma il gol subito a freddo dopo 75 secondi ha complicato una partita che sembrava mettersi in discesa. Le sue parole in conferenza stampa.

“La squadra ha fatto una buona gara, c’è rammarico per essere andati in vantaggio e aver subito immediatamente il pari – ha affermato – Anche a inizio secondo tempo abbiamo espresso un buon calcio, poi loro sono andati in vantaggio alla prima volta che hanno passato la metà campo. Si trattata tra l’altro di una situazione leggibile. In A questi errori si pagano”.

Ancora Semplici: “Bisogna dare sicuramente merito al Bologna che è costruita per obiettivi diversi dai nostri, però quando hai la bravura di andare avanti e poi prendi il pari perché vai in quattro a pressare un giocatore…Mi spiace perché nel secondo tempo siamo partiti mettendoli sotto e un errore difensivo ci ha condannato. Dopo diventa difficile parlare di tante cose perché gli episodi influenzano l’andamento della partita”