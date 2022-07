Selenella Back Jersey Partner del Bologna

Prosegue l’accordo di partnership tra il Bologna e Selenella che per il terzo anno consecutivo comparirà sulle maglie da gioco dei rossoblù. La novità della stagione 2022-2023 è che il marchio Selenella accompagnerà il Bologna in qualità di Back Jersey Partner comparendo sul retro delle maglie da gara, si legge nel comunicato del Bologna,

“Rinnoviamo anche quest’anno il nostro supporto al Bologna Fc 1909, nel segno di una continuità di grande interesse simbolico e progettuale per il Consorzio – spiega Massimo Cristiani , presidente Selenella-Consorzio Patata Italiana di Qualità. “La sponsorship è per noi un’occasione di diffondere ulteriormente presso il grande pubblico, con particolare enfasi per i giovani, le idee e i principi di una buona nutrizione, ben rappresentati dai nostri ortaggi di alta qualità e da filiera 100% italiana, che raccontiamo grazie a questa preziosa collaborazione”.

“Siamo molto contenti che Selenella, tra i nostri Partner principali, continui ad essere presente sulla maglia da gara nella nuova veste di back jersey partner”, afferma Christoph Winterling, direttore marketing e commerciale del Bologna. “Nel corso della stagione che sta per iniziare il marchio Selenella sarà presente anche sui tappeti virtuali, una nuova forma di comunicazione che come Club abbiamo lanciato l’anno scorso. Questa scelta dimostra la fiducia di Selenella nel Club e la soddisfazione per una partnership che si rinnova per il terzo anno”.