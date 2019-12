Non si ferma la preparazione del Bologna in vista del match di domenica contro l’Atalanta. Il sito ufficiale rossoblu riporta che oggi i ragazzi di Mihajlovic hanno seguito una seduta tattica agli ordini del proprio mister.

Rientro in gruppo per Stefano Denswil, che si è allenato regolarmente con i compagni. Lavoro differenziato invece per Roberto Soriano, mentre continuano le terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci.