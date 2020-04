Secolo XIX – Possibile passo indietro del Belgio dopo le minacce della UEFA?

Sembrava una notizia ormai certa quella della Jupiler Pro League riguardo la sospensione definitiva del campionato e l’assegnazione dello scudetto a favore del Club Bruges. Si potrebbe però prospettare un clamoroso dietrofront della Federcalcio belga dopo le minacce della UEFA di escludere le formazioni fiamminghe dalle proprie competizioni per la prossima stagione. La ratifica della decisione è prevista per il 15 aprile e la soluzione non appare più scontata. Ad aprire a questo dietrofront sono le parole dell’ex giocatore di Serie A, René Vandereycken al quotidiano Il Secolo XIX.

Ecco le dichiarazione dell’ex Genoa riguardo la diatriba tra Jupiler Pro League e UEFA: “Si deciderà il 15 aprile, il problema è che l’UEFA minaccia l’esclusione delle coppe. Si vedrà, impossibile decidere ora, senza sapere quando passerà l’emergenza, ma capisco che non si possa aspettare all’infinito. La priorità è la salute di giocatori e tifosi”.