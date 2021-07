Scuola Calcio Bologna: aperte ieri le iscrizioni

Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio rossoblù per la stagione 2021-2022

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che da ieri è possibile iscriversi alla Scuola Calcio per la stagione 2021-22, gestita dalla struttura tecnica e organizzativa del Settore Giovanile. I corsi sono dedicati a tutti i bambini che desiderano entrare nel mondo rossoblù. Giorni, orari e luogo degli allenamenti di tutte la categorie della scuola calcio saranno comunicati a breve.

Le richieste possono pervenire già da ora sia con diritto di prelazione per i tesserati della stagione passata che per chi fa richiesta d’iscrizione per la prima volta.