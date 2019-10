Per Mario Sconcerti Juventus-Bologna ha un destino segnato. Per il noto giornalista, la partita di sabato appare indirizzata verso i bianconeri, a detta sua il Bologna è meno pericoloso in trasferta.

“Il Bologna mi sembra molto fastidioso in casa, molto meno fuori. La partita di sabato, in casa Juve, in uno stadio che poco ha concesso ai rivali, mi sembra una partita segnata”