Sconcerti: “Il problema è la prossima stagione, parliamo di miglioramenti non di guarigione”

Per il collega Mario Sconcerti la decisione di chiudere la Ligue 1 avrà delle ripercussioni anche su altri campionati, ma in ogni caso il problema non è tanto questa stagione ma la successiva. Le sue parole a Tmw Radio:

“La Francia non è mai un caso isolato per quanto riguarda lo sport professionistico – ha affermato – La decisione di chiudere la Ligue 1 non potrà non avere conseguenze sugli altri paesi. Il problema non possono essere 10 partite di campionato, ma soprattutto quelle del prossimo. Se noi non giocassimo per chiudere questa stagione non succederebbe nulla, forse fallirebbero due società, ma sulla prossima stagione ci sono ancora incognite. Contro il virus noi non abbiamo fatto altro che chiuderci in casa e non si è capito che noi scambiano i miglioramenti per una guarigione. Quando sento parlare di mercato mi vien da ridere…Dove si gioca? In quali stadi?”.