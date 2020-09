Sconcerti sul calendario: “Il Milan ha l’inizio migliore”

Esordio a San Siro per il Bologna nella Serie A 2020-21. I rossoblù se la vedranno contro il Milan, una delle squadre che nella parte finale dello scorso anno ha mostrato il migliore stato di forma. Certamente però i rossoblù non andranno in gita a Milano, ma scenderanno in campo con l’obiettivo della vittoria.

Eppure molti degli addetti ai lavori sono convinti che si tratti di una sfida senza storia. Così come l’opinionista Mario Sconcerti, che sulle pagine del Corriere della Sera ha descritto l’inizio di campionato del Milan come il più facile: “L’inizio migliore sembra del Milan, Bologna in casa poi due neopromosse Crotone e Spezia, di solito più lente a trovare il ritmo della A. Ma non si va oltre la terza giornata. È un calendario equilibrato che ha sparso partite importanti subito, ma sempre alternandole con altre che promettono più leggerezza. Non ci sono serie durissime almeno con i valori tecnici che possiamo intendere adesso. Ma è la prima volta che il calendario arriva prima del mercato. Molti pareri possono cambiare da qui a un mese”. Sta ai giocatori di Mihajlovic adesso dimostrare che l’inizio di calendario dei rossoneri sia molto più complicato di quanto si possa pensare.